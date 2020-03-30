В Україні зросла кількість випадків коронавіруса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу зафіксували 62 нових випадку

В Україні зросла кількість випадків захворювання коронавірусом до 480. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я в Telegram.

Повідомляється, що за останню добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання.

"За даними ЦОЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", - повідомили в МОЗ.

При цьому наголошується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на вечір 29 березня в Україні було зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Крім того, в Україні у зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введений карантин. Крім того, з 27 березня Україна повністю закрила свої кордони як для іноземців, так і для українців, які не встигли повернутися в країну з-за кордону.

Додамо, що в у Чернівцях тимчасово скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів для запобігання поширення коронавіруса.