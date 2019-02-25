Соціологи з'ясували, скільки українців підписали контракт з лікарем

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Більшість з тих, хто підписав декларацію, поки що задоволені лікарем

У лютому 2019 року більшість українців вже підписали контракт з сімейним лікарем в рамках медичної реформи. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Три чверті (75%) респондентів відповіли "так" на запитання "Ви чи хто-небудь у Вашій сім'ї підписав контракт із Вашим сімейним лікарем?" (з них 10,6% відповіли, що зробили це в 2019 році, 64,5% - у 2018 році).

Ще 22% респондентів відповіли "ні", а 3% не змогли відповісти на запитання. У жовтні 2018 році 61,6% респондентів стверджували, що вони чи хтось з членів родини підписав контракт з сімейним лікарем;

http://kiis.com.ua

Серед тих, хто вже підписав контракт, 67,2% стверджують, що вони в тій чи інші мірі задоволені сімейним лікарем (з них 40,5% задоволені, ще 26,7% - дещо задоволені), у жовтні 2018 році таких було 69,3% (з них 48,6% стверджували, що вони задоволені, 20,7% - що дещо задоволені). Не змогли відповісти на запитання - 21,3% респондентів, які вже підписали контракт.

КМІС провів опитування на замовлення клієнта з 8 по 20 лютого 2019 року серед 1032 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% - для показників близьких до 25%, 2,9% - для показників близьких до 10%, 2,1% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 682 грн.

Відзначимо, що українці в цілому погано обізнані щодо реформ в Україні. Найменше виявилося тих, хто нічого не знає про реформу системи охорони здоров’я ("нічого не знають" про неї лише 13% респондентів).