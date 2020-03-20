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Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 09:01
Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом
Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Превентивні заходи здійснюються на в'їздах у Київ, Вінницю, Дніпро, Черкаси, в населених пунктах Ямпільського району

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах в режимі надзвичайної ситуації - у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Зокрема, превентивні заходи здійснюються на в'їздах у Київ, Вінницю, Дніпро, Черкаси, в населених пунктах Ямпільського району.

"Основна мета - підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину", - йдеться в повідомленні.

Також з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України несуть службу з охорони і забезпечення безпеки на об'єкті обсервації в передмісті Дніпра.

Нагадаємо, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Київської міської державної адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

РБК-Україна писало, що уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області через пандемію коронавірусу.

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