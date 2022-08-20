МОЗ опублікувало пам’ятку про йодну профілактику: що треба знати

МОЗ розповіло про йодну профілактику при радіаційній аварії, яка може трапитись на ядерних установках атомної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

"У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини", - йдеться у повідомленні.

Для зменшення негативного впливу на щитоподібну залозу рекомендується використовувати калій йодид. Приймаючи препарат, відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

Інструкція МОЗ

Приймати калій йодиду треба лише після офіційного оповіщення;

У разі необхідності будуть визначатись пункти його видачі препарату;

Якщо аварія трапилась, цивільним треба залишатись в укриттях.

Оптимальний ефект йодної профілактики досягається, якщо препарат приймають за 6 та менше годин до надходження радіоактивної "хмари". Через добу після надходження "хмари", приймати препарат не рекомендується. Препарат не призначають людям старшим 40 років.