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МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги

Новини » Політика    23.10.2019 - 14:40
МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Міністерство розробило критерії формування спроможної мережі медпослуг

Міністерство охорони здоров'я України розробило критерії формування здатної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

Зокрема, критерії розробили в рамках ініціативи Кабміну щодо формування єдиного плану розвитку здатних мереж надання соціальних послуг по всій території країни.

Відповідно до критеріїв, відстань між пацієнтом і сімейним лікарем не повинна перевищувати 7 км, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин.

"Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги в місті - 10 хвилин, за межами міста - 20 хвилин", - сказано в повідомленні.

Так, спроможна мережа надання медичної допомоги - це організаційно інтегрована сукупність постачальників медичних послуг, здатних забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта медичної допомоги відповідно до соціально-демографічних характеристик населення, особливостей його розселення на відповідній території планування.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує скоротити середню тривалість госпіталізації пацієнтів на 20%. Крім того, планується знизити на 10% кількість випадків, коли в результаті хвороби у людини знизилася працездатність.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я у кінці вересня провело аудит у лікарні "Охматдит", Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.

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