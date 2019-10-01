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МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 02:40
МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Плани МОЗ прописані у новій програмі діяльності уряду

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) планує зменшити середню тривалість госпіталізації пацієнтів на 20%. Як передає РБК-Україна, про це йдеться у новій Програмі діяльності уряду.

Крім того, планується знизити на 10% кількість випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність.

Також уряд гарантує громадянам доступ до визначеного пакета найбільш необхідних медичних послуг. Досягти мети МОЗ планує завдяки укладенню контрактів між медичними закладами та державою за принципом "гроші ходять за пацієнтом".

"За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікуванні", - говориться у документі.

Міністерство обіцяє запровадити страхування відповідальності лікарів у випадку завдання шкоди пацієнту.

"Продовжимо розвивати програму "доступні ліки", поступово розширюючи перелік безоплатних для пацієнта лікарських засобів. Як наслідок, ліки від найбільш поширених хвороб стануть доступнішими", - вказано в програмі.

Нагадаємо, 30 вересня 2019 на сайті Верховної ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд.

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