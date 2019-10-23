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Минздрав определил время доезда бригады экстренной медпомощи

Новости » Политика    23.10.2019 - 14:40
Минздрав определил время доезда бригады экстренной медпомощи
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Министерство разработало критерии формирования способной сети медуслуг

Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

В частности, критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны.

Согласно критериям, расстояние между пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 минут.

"Время проезда бригады экстренной медицинской помощи в городе - 10 минут, за пределами города - 20 минут", - сказано в сообщении.

Так, способная сеть оказания медпомощи - это организационно интегрированная совокупность поставщиков медицинских услуг, способных обеспечивать предоставление качественной, комплексной, непрерывной и ориентированной на пациента медицинской помощи в соответствии с социально-демографическими характеристиками населения, особенностями его расселения на соответствующей территории планирования.

Напомним, Минздрав планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20%. Кроме того, планируется снизить на 10% количество случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство здравоохранения в конце сентября провело аудит в больнице "Охматдет", Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.

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