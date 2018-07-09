МОЗ визначило переможців на посади керівників експертних груп та експертів

У міністерстві сподіваються, що нові люди посилять їхню команду

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) оголосило переможців конкурсу на посади керівників експертних груп та експертів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, керівником експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг став Олександр Данилюк.

Катерина Чміль буде обіймати посади керівника експертної групи з питань формування державної політики щодо здорового способу життя та факторів ризику та керівника експертної групи з питань реформування системи громадського здоров'я .

Окрім того повідомляється, що експертну групу координаційних політик Директорату стратегічного планування та євроінтеграції очолить Мар'яна Гладкевич, а керівником експертної групи з питань впровадження системи "Електронне здоров'я" Директорату медичних послуг стала Анастасія Халєєва.

Зазначається, що у конкурсі серед експертів переможцями стали: Марина Переваруха, Ігор Станіславов, Ольга Ковальчук, Леся Українець, Асан Чарухов, Василь Стрілка та Ірина Кучерук.

"Переможці конкурсу - це ті нові люди, свіжі думки, ідеї та підходи яких посилять команду МОЗ України та прискорять трансформацію системи охорони здоров’я заради благополуччя кожного українця", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що у рамках покращення екстреної медичної допомоги МОЗ вводитиме нові види професій.

"Ми введемо нові професії, такі як: парамедик (три роки навчання), екстрений медичний технік (240 годин навчання)... Кожен водій проходитиме таке навчання... Ми переходимо на новий світовий рівень навчання і тестування. Також нові спеціалісти отримуватимуть більш конкурентні зарплати. Навчання пройдуть всі, підвищення кваліфікації пройдуть усі, хто зараз працює у медичних бригадах: чи то лікар, чи то фельдшер, чи медсестра, чи водій", - зазначила в. о. міністра.