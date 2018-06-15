МОЗ у рамках покращення екстреної меддопомоги вводитиме нові види професій

Також планується запровадити новий рівень зарплат

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у рамках покращення екстреної медичної допомоги вводитиме нові види професій. Про це під час презентації нових напрямків трансформації системи охорони здоров’я України повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочемо покращити нашу систему екстреної допомоги від того моменту, коли надходить дзвінок від людини, до того, як її привезуть у лікарню, і вже відділення екстреної допомоги в лікарні надасть висококваліфіковану допомогу. В рамках цього створюються нові алгоритми диспетчеризації, що включає IT-інфраструктуру, а також мережі екстрених реагувальників, екстрених медичних техніків та медиків", - сказала вона.

За словами Супрун, покращення системи екстреної допомоги передбачає запровадження нових професій, оснащення, зокрема, медичних автомобілів новим обладнанням (GPS-навігаторами) та новий рівень зарплат.

"Ми введемо нові професії, такі як: парамедик (три роки навчання), екстрений медичний технік (240 годин навчання)... Кожен водій проходитиме таке навчання... Ми переходимо на новий світовий рівень навчання і тестування. Також нові спеціалісти отримуватимуть більш конкурентні зарплати. Навчання пройдуть всі, підвищення кваліфікації пройдуть усі, хто зараз працює у медичних бригадах: чи то лікар, чи то фельдшер, чи медсестра, чи водій", - зазначила в. о. міністра.

"Запровадження цього забере кілька років. Приблизно до п’яти", - додала Супрун.

Разом з цим, як зазначила урядовець, міністерство співпрацює із силовим відомством на предмет координації роботи під час екстрених викликів.

"Співпраця з поліцією і, взагалі з МВС, є важливою, і ми вже з ними маємо робочі групи, щоби говорити про єдиний номер замість трьох номерів, коли дзвонить диспетчер, щоб поліція знала, що був виклик "швидкої", і щоб вони теж могли допомогти. Друге - це навчання поліцейських, щоб вони теж могли надавати допомогу, адже "швидка" інколи не може приїхати швидко", - сказала Супрун.

Вона додала, що існуюча система штрафів, які передбачаються при порушенні правил дорожнього руху, коли по маршруту слідування їде карета швидкої, не завжди є ефективною.

Нагадаємо, раніше Супрун повідомила, що Міністерство охорони здоров'я України розраховує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні в кінці 2018 року.