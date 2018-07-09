Минздрав определил победителей на должности руководителей экспертных групп и экспертов

В министерстве надеются, что новые люди усилят их команду

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) объявило победителей конкурса на должности руководителей экспертных групп и экспертов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, руководителем экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Директората медицинских услуг стал Александр Данилюк.

Екатерина Чмиль будет занимать должности руководителя экспертной группы по вопросам формирования государственной политики в отношении здорового образа жизни и факторов риска и руководителя экспертной группы по вопросам реформирования системы общественного здоровья .

Кроме того сообщается, что экспертную группу координационных политик Директората стратегического планирования и евроинтеграции возглавит Марьяна Гладкевич, а руководителем экспертной группы по вопросам внедрения системы "Электронное здоровье" Директората медицинских услуг стала Анастасия Халеева.

Отмечается, что в конкурсе среди экспертов победителями стали: Марина Переваруха Игорь Станиславов, Ольга Ковальчук, Леся Украинец, Асан Чарухов, Василий Стрелка и Ирина Кучерук.

"Победители конкурса - это те новые люди, свежие мысли, идеи и подходы которых усилят команду министерства и ускорят трансформацию системы здравоохранения ради благополучия каждого украинца", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в рамках улучшения экстренной медицинской помощи Минздрав будет вводить новые виды профессий.

"Мы введем новые профессии, такие как: парамедик (три года обучения), экстренный медицинский техник (240 часов обучения)... Каждый водитель будет проходить такое обучение... Мы переходим на новый мировой уровень обучения и тестирования. Также новые специалисты будут получать более конкурентные зарплаты. Обучение пройдут все, повышение квалификации пройдут все, кто сейчас работает в медицинских бригадах: то ли врач, то ли фельдшер, медсестра, водитель", - отметила и. о. министра.