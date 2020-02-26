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У пасажирки автобусу, що прямувала з Італії в Україну, виявили температуру

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 13:50
У пасажирки автобусу, що прямувала з Італії в Україну, виявили температуру
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Автобус ізолювали, а всіх, хто контактував з жінкою, направили на обстеження

На контрольно-пропускному пункті "Тиса" у Закарпатській області, де посилили контроль через коронавірус, прикордонники виявили температуру у пасажирки автобусу, який прямував до України з Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що автобус їхав з Італії. Про інцидент прикордонники відразу повідомили медикам. Сам автобус ізолювали, а всіх, хто контактував з жінкою, направили на обстеження.

Також зазначається, що наразі відсутній підтверджений діагноз про інфікування коронавірусом когось із пасажирів автобусу.

Як відомо, станом на 26 лютого в Україні жодного випадку інфікування коронавірусом COVID-19 не виявлено.

Нагадаємо, через спалах китайського вірусу у Європі на всіх пунктах пропуску на кордоні України ввели обов’язкову перевірку температуру прибулих громадян.

Раніше РБК-Україна писало, що на території Закарпатської області відсутні тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19. Таким чином, наразі у регіоні неможливо визначити за допомогою тесту наявність вірусу у людей, які прибувають до України з Європейського союзу через прикордонні пункти пропуску.

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