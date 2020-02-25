Ситуація з коронавірусом повністю під контролем, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Ситуація є повністю під контролем служб МВС у цілодобовому режимі

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що ситуація з коронавірусом повністю під контролем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Данілова, станом на зараз ситуація є повністю під контролем служб Міністерства внутрішніх справ України у цілодобовому режимі.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського відбулось засідання координаційної наради під головуванням Секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації по контролю за коронавірусом. У ній взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівництво Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби із надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я, Державної міграційної служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, в консульстві України в іспанському місті Малага заявили, що українців немає серед людей, яких ізолювали у готелі H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе у місті Адехе через постояльця, у якого виявили коронавірус.