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ВООЗ попередила про ризик поширення нового вірусу за межі Китаю

Новини » В світі     21.01.2020 - 12:54
ВООЗ попередила про ризик поширення нового вірусу за межі Китаю
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Жертвами нового вірусу вже стали шість осіб

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про можливість поширення коронавіруса 2019-nCoV нового типу за межами Китаю. Про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревич повідомляє Reuters.

За його словами, найближчим часом варто очікувати поширення нової пневмонії в інших країнах.

"Всього у світі зареєстровано 278 підтверджених випадків 2019-nCoV, про яких надійшли офіційні повідомлення. Ці цифри швидко змінюються. Чотири випадки зафіксовані за межами Китаю - два в Таїланді, один в Японії і один в Республіці Корея. Слід очікувати нових випадків в інших районах Китаю і, можливо, в інших державах", - сказав Язаревич.

При цьому китайська влада підтвердила, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.

Нагадаємо, 22 січня ВООЗ скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення в Китаї.

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