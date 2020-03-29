МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус пацієнтам. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, оновлений стандарт має ряд додатків, щодо алгоритму виявлення коронавірусу у хворого, алгоритму роботи екстренної медичної допомоги та епідеміологів, правил догляду за хворим на COVID-19 у домашніх умовах, критеріїв госпіталізації тяжких і середньої тяжкості хворих, а також правил використання засобів індивідуального захисту.

"Ми оновили стандарти надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі. Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які містять і певні рекомендації до лікування хворих з коронавірусною хворобою", - заявив він.

Зазначається, що оновлений стандарт надання медичної допомоги розміщений на офіційному сайті МОЗ. Оновлені стандарти набувають чинності з 29 березня.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня в Україні лабораторно підтвердили 418 випадків зараження коронавірусом. Лише за останню добу коронавірус виявили у 109 пацієнтів. Померли від захворювання на COVID-19 вже 9 осіб.

Крім того, у Києві коронавірус вже виявили у 82 людей. За останню добу у столиці підтвердили 8 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 11-річна дівчинка.