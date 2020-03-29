Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19

Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом пациентам. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, обновленный стандарт имеет ряд дополнений, относительно алгоритма обнаружения коронавируса у больного, алгоритма работы экстренной медицинской помощи и эпидемиологов, правил ухода за больным COVID-19 в домашних условиях, критериев госпитализации тяжких и средней тяжести больных, а также правил использования средств индивидуальной защиты.

"Мы обновили стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, которые содержат и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью", - заявил он.

Отмечается, что обновленный стандарт оказания медицинской помощи размещен на официальном сайте Минздрава. Обновленные стандарты вступают в силу с 29 марта.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине лабораторно подтвердили 418 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки коронавирус выявили у 109 пациентов. Умерли от заболевания COVID-19 уже 9 человек.

Кроме того, в Киеве коронавирус уже обнаружили у 82 человек. За последние сутки в столице подтвердили 8 новых случаев коронавируса. Среди больных 11-летняя девочка.