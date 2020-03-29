В Україні число хворих коронавірусом перевищило 400

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу коронавірус підтвердили у 109 українців

Кількість випадків коронавірусу в Україні сьогодні зросла до 418. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, за добу було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже 5 особам.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 22 випадки;

Волинська обл. - 2 випадки;

Дніпропетровська обл. - 6 випадків;

Донецька обл. - 2 випадки;

Житомирська обл. - 5 випадків (1 летальний);

Закарпатська обл. - 1 випадок;

Запорізька обл. - 11 випадків;

Івано-Франківська обл. - 41 випадок (3 летальних);

м. Київ - 82 випадки;

Київська обл. - 45 випадків;

Кіровоградська обл. - 4 випадки;

Львівська обл. - 5 випадків;

Луганська обл. - 2 випадки;

Одеська обл. - 8 випадків;

Полтавська обл. - 1 випадок;

Рівненська обл. - 9 випадків (2 летальних);

Сумська обл. - 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. - 57 випадків (1 летальний);

Харківська обл. - 1 випадок;

Херсонська обл. - 1 випадок;

Хмельницька обл. - 1 випадок;

Черкаська обл. - 46 випадків;

Чернівецька обл. - 59 випадків (1 летальний);

Чернігівська обл. - 1 випадок.

Крім того, декілька випадків з Дніпропетровської та Миколаївської областей було знято з обліку та зареєстровано у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Серед заражених коронавірусом - 4 дитини, двоє держслужбовців, один священник та один завідувач дитсадка.

Як писало РБК-Україна, станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус. Вчора коронавірус виявили у 46 людей.