МОЗ оприлюднив статистику поширення коронавірусу по світу

За станом на ранок 22 лютого у світі зареєстровано 77 661 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, в тому числі 2360 смертельних випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

В той самий час відзначається, що 20 925 одужали.

Як наголошується в повідомленні, за межами Китаю зафіксовано 1267 випадків у 27 країнах світу, водночас у країнах Європи зареєстровано 64 випадки. У Німеччині - 16; Франції - 12; Великобританії - 9; Італії - 20; Росії - 2; Іспанії - 2; Фінляндії, Швеції та Бельгії по одному випадку)

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Державному комітеті у справах охорони здоров'я Китаю повідомили про переломний момент в боротьбі з коронавірусом. У четвер, 20 лютого, кількість тих, що вилікувалися від нового типу коронавірусу за день перевищило кількість інфікованих, які надійшли в медичні установи за добу.

Крім того, в п'ятницю Італія повідомила про першу смерть від епідемії і другої смерті від коронавірусу в Європі.