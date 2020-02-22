У Китаї заявили про збільшення інкубаційного періоду коронавірусу

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Симптоми хвороби можуть з'явитися через 3 тижні після зараження

Інкубаційний період коронавірусу COVID-2019 може тривати понад 3 тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, влада китайської провінції Хубей повідомила про випадок, який стався з чоловіком на прізвище Цзян у місті Шеньнунцзя. Чоловік з 24 січня перебував у тісному контакті зі своєю зараженою коронавірусом сестрою, а 20 лютого у нього з'явилася температура.

Зазначається, що наступного дня після виникнення симптомів хвороби чоловік зробив тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Даний випадок показує, що інкубаційний період коронавірусу триває не 14 днів, як лікарі вважали раніше, а понад 3 тижні. Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу в Китаї та світі.

Нагадаємо, раніше у Державному комітеті у справах охорони здоров'я Китаю повідомили про переломний момент у боротьбі з коронавірусом. У четвер, 20 лютого, кількість тих, що вилікувалися від нового типу коронавірусу за день перевищила кількість інфікованих, які надійшли в медичні установи за добу.

Як писало РБК-Україна, станом на 23 лютого, у світі зареєстровано 76 288 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 2 345 - летальні. Відзначається, що одужали вже 20 659 осіб.