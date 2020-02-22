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Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Італії

Новини » Надзвичайні події     22.02.2020 - 05:02
Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Італії
Ілюстративне фото (GettyImages)

У лікарні регіону Венето помер 78-річний чоловік

В Італії зафіксована перша смерть від коронавірусу нового типу, і другий смертельний випадок у Європі. Про це передає South Chona Morning Post.

Як повідомив губернатор регіону Венето, помер чоловік 78 років по імені Андріано Тревізан. Він помер в лікарні ввечері п'ятниці, 21 лютого. Всього в цьому регіоні було двоє людей, у яких було виявлено захворювання.

Відомо, що це друга смерть від коронавірусу в Європі. Перший випадок стався у Франції в середині лютого. Померлим виявився турист з Китаю, у якого виявили захворювання.

У цілому, згідно з останніми даними, від китайського коронавіруса у всьому світі помер 2251 осіб. Число інфікованих у всіх країнах.

Нагадаємо, раніше влада північної Італії в п'ятницю розпорядилися закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

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