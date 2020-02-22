Минздрав обнародовал статистику распространения коронавируса по миру

По состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрировано 77 661 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2360 смертельных случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В то же время отмечается, что 20 925 выздоровели.

Как отмечается в сообщении, за пределами Китая зафиксировано 1267 случаев в 27 странах мира, в то же время в странах Европы зарегистрировано 64 случая. В Германии - 16; Франции - 12; Великобритании - 9; Италии - 20; России - 2; Испании - 2; Финляндии, Швеции и Бельгии по одному случаю)

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая сообщили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом. В четверг, 20 февраля, количество излечившихся от нового типа коронавируса за день превысило количество инфицированных, поступивших в медицинские учреждения за сутки.

Кроме того, в пятницу Италия сообщила о первой смерти от эпидемии и второй смерти от коронавируса в Европе.