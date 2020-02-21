У Китаї повідомляють про переломний момент у боротьбі з коронавірусом

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Протягом четверга з лікарень по всій країні були виписані понад двох тисяч осіб

В Ухані (Китай) число тих, що вилікувалися від нового типу коронавірусу за день перевищило число інфікованих, які надійшли в медичні установи за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За словами представника Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Мі Фена, в Китаї вперше з початку епідемії зареєстрований рекордний показник видужалих за день.

Так, протягом четверга з лікарень по всій країні були виписані понад двох тисяч чоловік.

Нагадаємо, в Ізраїлі зафіксували перший випадок коронавірусу. Вірус був виявлений в евакуйованої жінки з круїзного лайнера Diamond Princess. У решти 10 пасажирів лайнера симптомів не виявили.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Відзначається, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований в 27 країнах за межами Китаю.

Раніше повідомлялося, уряд Ірану повідомив щодо двох нових смертей, а також про 13 випадків захворюваності коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо в Тегерані і двоє в Гилане.