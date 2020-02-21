ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї повідомляють про переломний момент у боротьбі з коронавірусом

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 14:47
У Китаї повідомляють про переломний момент у боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr.com)

Протягом четверга з лікарень по всій країні були виписані понад двох тисяч осіб

В Ухані (Китай) число тих, що вилікувалися від нового типу коронавірусу за день перевищило число інфікованих, які надійшли в медичні установи за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За словами представника Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Мі Фена, в Китаї вперше з початку епідемії зареєстрований рекордний показник видужалих за день.

Так, протягом четверга з лікарень по всій країні були виписані понад двох тисяч чоловік.

Нагадаємо, в Ізраїлі зафіксували перший випадок коронавірусу. Вірус був виявлений в евакуйованої жінки з круїзного лайнера Diamond Princess. У решти 10 пасажирів лайнера симптомів не виявили.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Відзначається, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований в 27 країнах за межами Китаю.

Раніше повідомлялося, уряд Ірану повідомив щодо двох нових смертей, а також про 13 випадків захворюваності коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо в Тегерані і двоє в Гилане.

Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах В Ірані повідомили про дві нові смерті від коронавірусу
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся