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МОЗ з початку року отримав більше 7 тис. підозр на коронавірус

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 11:10
МОЗ з початку року отримав більше 7 тис. підозр на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 8 квітня до Центру громадського здоров’я надійшло 820 повідомлень про підозру на коронавірус

В МОЗ отримали майже 7 тис. повідомлень про підозру на коронавірус з початку року. Про це йдеться в довідці МОЗ щодо ситуації з поширення коронавірусом в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, з початку року до Центру громадського здоров’я надійшло вже 7205 повідомлень на підозру СОVID-19.

"Станом на 8 квітня до Центру громадського здоров’я надійшло 820 повідомлень про підозру на СОVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень на підозру СОVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину через пандемію коронавірусу відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів.

Підкреслимо, в Центрі громадського здоров'я заявили, що пом'якшувати карантинні заходи, введені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

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