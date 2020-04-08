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Минздрав с начала года получил более 7 тыс. подозрений на коронавирус

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 11:10
Минздрав с начала года получил более 7 тыс. подозрений на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 8 апреля в Центр общественного здоровья поступило 820 сообщений о подозрении на коронавирус

В Минздраве получили почти 7 тыс. сообщений о подозрении на коронавирус с начала года. Об этом говорится в справке Минздрава по ситуации с распространением коронавируса в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, с начала года в Центр общественного здоровья поступило уже 7205 сообщений на подозрение СОVID-19.

"По состоянию на 8 апреля в Центр общественного здоровья поступило 820 сообщений о подозрении на СОVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений на подозрение СОVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не раньше, чем через 10 дней.

Подчеркнем, в Центре общественного здоровья заявили, что смягчивать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныподозрениеКоронавирус
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