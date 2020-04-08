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У МОЗ розповіли, коли повернуться до питання скасування карантину

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 10:02
У МОЗ розповіли, коли повернуться до питання скасування карантину
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину через пандемію коронавірусу відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Про це заявив заступник голови відомства, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що МОЗ порівнює усі сценарії, які відбуваються у країнах Євросоюзу та сусідніх країнах.

"Ми порівнюємо всі сценарії, які відбуваються у країнах Європейського союзу та в країнах-сусідах. Стосовно впровадження і скасовування карантину, рішення буде прийматись ближче до терміну завершення карантину. Ми тільки в третьому дні посилених карантинних заходів... Тому питання відміни карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом. Дані Центру громадського здоров'я свідчать, що за добу було зафіксовано 206 нових випадків. Крім того, 35 пацієнтів одужали.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу від коронавірусної хвороби померли ще сім українців.

Підкреслимо, в Центрі громадського здоров'я заявили, що пом'якшувати карантинні заходи, введені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

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