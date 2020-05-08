ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названо умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів в Києві

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 12:39
Названо умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів в Києві
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Відстань між столиками має бути не менше 1,5 метра

В рамках пом'якшення карантину в Києві місцева влада ухвалила рішення про відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів з дотриманням певних умов. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій схвалила умови для роботи літніх майданчиків кафе і ресторанів з урахуванням дотримання санітарних норм.

"Відстань між столиками має бути 1,5 метри, не більше двох відвідувачів за одним столом без урахування дітей до 14 років, засоби захисту персоналу", - зазначив Кличко.

Він також додав, що літнім і сезонним майданчикам, які отримали документи в 2019 році, видадуть нові документи без обробки і додаткових погоджень протягом двох днів. Стосуватися така процедура буде і нових майданчиків, які захочуть працювати з дотриманням всіх умов. Також для літніх майданчиків місто встановить фіксовану суму пайової участі в розмірі 1 гривні.

Названо умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів в Києві

Фото: інфографіка КМДА (facebook.com/valentyn.mondryivsky)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві збільшують кількість маршрутів громадського транспорту. В той же час як мінімум до 22 травня транспорт продовжить працювати з обмеженнями, перевозячи пасажирів з перепустками.

Станом на 8 травня в Києві загальна кількість хворих COVID-19 досягла 1 721, за минулу добу померли ще три людини (32 з початку епідемії). При цьому добовий приріст хворих склав 46 пацієнтів.

Житомирська область на вихідних посилить карантин, обмежують пересування людей
Новини України Київкафекарантинресторан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся