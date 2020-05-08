Названо умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів в Києві

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Відстань між столиками має бути не менше 1,5 метра

В рамках пом'якшення карантину в Києві місцева влада ухвалила рішення про відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів з дотриманням певних умов. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій схвалила умови для роботи літніх майданчиків кафе і ресторанів з урахуванням дотримання санітарних норм.

"Відстань між столиками має бути 1,5 метри, не більше двох відвідувачів за одним столом без урахування дітей до 14 років, засоби захисту персоналу", - зазначив Кличко.

Він також додав, що літнім і сезонним майданчикам, які отримали документи в 2019 році, видадуть нові документи без обробки і додаткових погоджень протягом двох днів. Стосуватися така процедура буде і нових майданчиків, які захочуть працювати з дотриманням всіх умов. Також для літніх майданчиків місто встановить фіксовану суму пайової участі в розмірі 1 гривні.

Фото: інфографіка КМДА (facebook.com/valentyn.mondryivsky)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві збільшують кількість маршрутів громадського транспорту. В той же час як мінімум до 22 травня транспорт продовжить працювати з обмеженнями, перевозячи пасажирів з перепустками.

Станом на 8 травня в Києві загальна кількість хворих COVID-19 досягла 1 721, за минулу добу померли ще три людини (32 з початку епідемії). При цьому добовий приріст хворих склав 46 пацієнтів.