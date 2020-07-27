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МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей

Автор: Юлія Струк

У міністерстві заявили про допущену технічну помилку

Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Через технічну помилку просимо попередню інформації за показниками не брати до уваги", - звернули увагу в міністерстві.

За оновленими даними МОЗ, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 21,63%);
  • Волинська область (динаміка 41,45% і виявлення 20,26%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 12,56% і динаміка 24,06%);
  • Житомирська область (динаміка 57,99%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);
  • Львівська область (виявлення 11,05%);
  • Рівненська область (виявлення 11,60%);
  • Тернопільська область (виявлення 11,96% і динаміка 87,74%);
  • Чернівецька область (виявлення 11,27% і динаміка 38,89%).

Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 807 осіб.

Як писало РБК-Україна, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється: він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

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