МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей

Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Через технічну помилку просимо попередню інформації за показниками не брати до уваги", - звернули увагу в міністерстві.

За оновленими даними МОЗ, не готові пом'якшувати обмеження:

Вінницька область (динаміка 21,63%);

Волинська область (динаміка 41,45% і виявлення 20,26%);

Івано-Франківська область (виявлення 12,56% і динаміка 24,06%);

Житомирська область (динаміка 57,99%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);

Львівська область (виявлення 11,05%);

Рівненська область (виявлення 11,60%);

Тернопільська область (виявлення 11,96% і динаміка 87,74%);

Чернівецька область (виявлення 11,27% і динаміка 38,89%).

Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 807 осіб.

Як писало РБК-Україна, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється: він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.