Шість областей не готові послабити карантин, - МОЗ

Станом на 26 липня в переліку було 9 областей
Станом на 27 липня в Україні до ослаблення карантину не готові шість областей. Зі списку в порівнянні з минулою добою вибули три регіони.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
При цьому для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати наступним критеріям:
Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 807 осіб.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.