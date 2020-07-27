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Шість областей не готові послабити карантин, - МОЗ

Україна, Понеділок 27 липня 2020 12:41
Шість областей не готові послабити карантин, - МОЗ
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Станом на 26 липня в переліку було 9 областей

Станом на 27 липня в Україні до ослаблення карантину не готові шість областей. Зі списку в порівнянні з минулою добою вибули три регіони.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Шість областей не готові послабити карантин, - МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 27,33%);
  • Волинська область (динаміка 48,01%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,39%);
  • Львівська область (виявлення 11,35%);
  • Тернопільська область (динаміка 53,13%);
  • Чернівецька область (виявлення 11,89%, динаміка 47,82%).

При цьому для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати наступним критеріям:

  • завантаженість місць у лікарнях не більше ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавірусу повинен становити менш як 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 807 осіб.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

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