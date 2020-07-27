Минздрав изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей

Министерство здравоохранения изменило перечень областей, не готовых к ослаблению карантина - как и 26 июля их насчитывается девять. В ведомстве сослались на техническую ошибку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Из-за технической ошибки просим предыдущую информации по показателям не брать во внимание", - обратили внимание в министерстве.

По обновленным данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Винницкая область (динамика 21,63%);

Волынская область (динамика 41,45% и выявление 20,26%);

Ивано-Франковская область (выявление 12,56% и динамика 24,06%);

Житомирская область (динамика 57,99%);

Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);

Львовская область (выявление 11,05%);

Ровненская область (выявление 11,60%);

Тернопольская область (выявление 11,96% и динамика 87,74%);

Черновицкая область (выявление 11,27% и динамика 38,89%).

Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек.

Как писало РБК-Украина, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается: он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.