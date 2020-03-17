ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ готує наказ про скасування запланованих операцій

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 02:27
МОЗ готує наказ про скасування запланованих операцій
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

На період загострення коронавірусу та карантину операції відкладуть

Українським лікарям рекомендують скасувати заплановані операції на період карантину у зв'язку із коронавірусом. Про це сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я готує відповідний наказ, згідно з яким усі медичні заклади мають скасувати планові операції та госпіталізації на період загострення ситуації навколо поширення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, до кінця цього тижня до України надійде один мільйон швидких тестів на коронавірус. Як сказав президент Володимир Зеленський, тести Україна отримає вже у цю суботу, 21 березня.

Додамо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Так, з 17 березня припиняє роботу метрополітен у Києві, Дніпрі та Харкові. А з 18 числа буде призупинено транспортне сполучення між містами. ТРЦ в цей час також зачиняються.

Стали відомі деталі про хворих коронавірусом у Києві Метро в Києві і по Україні закривають: Кабмін прийняв офіційне рішення
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся