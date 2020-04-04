МОЗ надав інструкцію з правильного носіння маски

Маску потрібно міняти кожні чотири години і не можна використовувати повторно

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України надав інструкцію з правильного використання медичних масок. Про це повідомляється на сторінці центру у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

У центрі надали наступні рекомендації, як надягати маску: потрібно закинути гумки за вуха, розправити маску, щоб вона прикривала ніс та рот.

Крім того, маску слід змінювати, щойно вона стала вологою, маску слід змінювати щочотири години.

У центрі зазначили, що не можна чіпати зовнішню частину маски руками. У разі дотику, потрібно помити руки з милом чи обробити спиртовмісним антисептиком.

Також не можна використовувати маску повторно. Крім того, не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати маску: не можна торкатися до її зовнішньої поверхні, її потрібно зняти за гумки, згорнути і викинути у смітник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 квітня посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

Відзначимо, Кабінет міністрів рекомендує на період карантину перебувати на вулиці в масці, хоча це і не передбачено нормою нової постанови.