МОЗ не буде виділяти санепідстанції в окремий орган

Міністерство охорони здоров'я України не планує виділяти санітарно-епідеміологічну станцію в окрему службу. Її створення планується саме у складі МОЗ.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Служба буде відповідати за реагування на ситуації епідеміологічного характеру.

"Після початку епідемії у нас була велика проблема з епідеміологічною службою. Про виділення в окремий орган центральної виконавчої влади - це питання ми поки не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби у складі Моз, яка б виконувала дуже чіткий функціонал. Це саме проведення всіх заходів, це реагування на відповідні ситуації", - заявив Степанов.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні за два роки планують підготувати нову систему санепідстанцій.

Також РБК-Україна писало, що Моз планує ввести і відкоригувати коефіцієнт складності в тарифах на медичні послуги.