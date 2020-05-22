МОЗ планує запровадити коефіцієнт на складність у тарифах на медпослуги

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

ООН та МОЗ виразили готовність продовжити співпрацю

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт на складність у тарифах на медичні послуги. Глава МОЗ Максим Степанов провів зустріч з представником ООН в Україні Оснат Лубрані.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Вказано, що відповідні зміни потрібні для встановлення справедливих та обґрунтованих тарифів, які забезпечать достойний рівень оплати для медиків, а також якісні послуги для пацієнтів.

"Ми проводимо зміни до медичної реформи... є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ. При цьому оплата за пролікований випадок повинна бути чесною і зрозумілою. Дуже важливо щоб це покривало витрати і мало відповідні коефіцієнти щодо складності того чи іншого випадку", - зазначив міністр.

Крім того, Степанов подякував представникам ООН за підтримку Україні у боротьбі з коронавірусом і на шляху впровадження медичної реформи. Сторони висловили готовність продовжити співпрацю, щоб застосовувати в Україні передовий світовий досвід у сфері медицини.

"Україна - дуже важлива для ООН і ми відзначаємо ефективність, з якою ви боретеся з коронавірусом. Ми зацікавлені у співпраці і для нас дуже важливий ваш курс на відкритість", - зазначила координатор системи ООН в Україні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я протягом декількох днів представить чіткий план перерахунку другого етапу медичної реформи, який повинен вирішити проблему фінансування лікарень.

Як писало РБК-Україна, раніше Степанов анонсував введення нової системи фінансування лікарень. Зокрема, з 1 червня всі установи спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги отримають фінансування не менше ніж у 2019-му році.

Автор: Юлия Струк