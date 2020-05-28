Минздрав не будет выделять санэпидстанции в отдельный орган

Министерство здравоохранения Украины не планирует выделять санитарно-эпидемиологическую станцию в отдельную службу. Ее создание планируется именно в составе Минздрава.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Служба будет отвечать за реагирование на ситуации эпидемиологического характера.

"После начала эпидемии у нас была большая проблема с эпидемиологической службой. О выделении в отдельный орган центральной исполнительной власти - этот вопрос мы пока не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая бы выполняла очень четкий функционал. Это именно проведение всех мероприятий, это реагирование на соответствующие ситуации", - заявил Степанов.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в Украине за два года планируют подготовить новую систему санэпидстанций.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.