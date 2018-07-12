В Мін’юсті готові вдосконалювати ІТ-механізми для нотаріальної діяльності

За словами Сукманової, посилення лише нормативного контролю не гарантує надійності роботи системи

В Україні необхідно вдосконалювати існуючі ІТ-механізми для провадження нотаріальної діяльності. Про це сьогодні під час конференції "Основні засади забезпечення кібербезпеки в нотаріальній діяльності" заявила заступник міністра юстиції України Олена Сукманова, передає РБК-Україна.

За її словами, зараз навіть у юридичній професії ми бачимо, що є окреме коло юристів і адвокатів, які займаються виключно ІТ-правом.

"У 2016 році нотаріусам і реєстраторам держава надала важливу функцію - державне визнання факту виникнення або припинення права власності, в тому числі, і на об’єкти нерухомості. Звичайно, ми зараз розуміємо, що механізми, які використовує держава і нотаріуси, не є абсолютно досконалими і тому виникають питання. Ми, в принципі, готові рухатися і далі вдосконалювати те, що у нас є", - сказала вона.

Сукманова наголосила на важливості синхронної роботи законодавчих і технічних ініціатив зі ступенем захисту у сфері нотаріальної діяльності.

"Головне, щоб наші законодавчі ініціативи і наші технічні ініціативи йшли в ногу зі ступенем захисту майна", - зазначила вона.

Разом з тим замміністра зауважила, що посилення лише нормативного контролю не гарантує надійності роботи системи.

"Тільки, коли саме на технічному рівні ми забезпечили можливість проведення реєстрації земельних ділянок, ми побачили, що в цьому році (в період з лютого по липень, - ред.), коли працює цей автообмін, ми фактично не отримали жодної скарги - і це завдяки виключно технічному рішенню. Так само по технічному рішенню ми рухаємося сьогодні і з Державною судовою адміністрацією", - сказала вона.

Сукманова також закликала нотаріальну спільноту до напрацювання ініціатив як на законодавчому, так і на технічному рівні, які б могли покращити захист роботи юристів, адвокатів та держреєстраторів у сфері нотаріальної діяльності.

"Я б дуже хотіла, щоб після цієї конференції у вас виникли певні практичні напрацювання, які ми можемо втілити, як на законодавчому, так і на технічному рівні. Я пропоную, що як тільки ви їх сформулюєте, ми можемо зустрітися і обговорити, що ми можемо в цьому напрямку зробити", - додала замміністра.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції України опублікували весь список питань для складання іспиту на право займатися нотаріальною діяльністю та автоматизували екзаменаційний процес.