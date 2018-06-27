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У Мін'юсті розповіли про нововведення іспиту на право нотаріальної діяльності

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 12:43
Фото: Олена Сукманова (minjust.gov.ua)
Фото: Олена Сукманова (minjust.gov.ua)

Цього року іспит на право нотаріальної діяльності пройде в кінці червня

Міністерство юстиції України опублікувало весь список питань для складання іспиту на право займатися нотаріальною діяльністю та автоматизувало екзаменаційний процес. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Складання іспиту абсолютно автоматизовано, тобто людину оцінює комп'ютер. Для того, щоб не було ніяких інсинуацій зі змістом питань, ми вирішили їх опублікувати на сайті Міністерства юстиції. Ви можете готуватися до іспиту, який відбудеться наприкінці липня, за цими питаннями", - зазначила Сукманова.

За словами заступника міністра, тривалість іспиту складе чотири години.

"Ми плануємо приймати по дві групи на день (по 20 осіб у групі, - ред.). На сьогодні у нас є 305 заявок на складання іспиту. Ми очікуємо, що ця кількість ще зросте", - додала Сукманова і підтвердила, що екзаменаційний процес є безкоштовним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юст заарештував літак Харківського авіазаводу через борги по зарплаті.

 

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Теги публікації: Міністерство юстиції України, нотариусы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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