ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мін'юсті анонсували закон про оцінювання якості наданої правової допомоги

Новини » Політика     10.12.2019 - 15:09
У Мін'юсті анонсували закон про оцінювання якості наданої правової допомоги
Фото: Валерія Коломієць (facebook.com Centre 4 Legal Aid)

Оцінювання буде проводитися з використанням інструменту рецензування "peer review"

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що відомство розробило законопроект про обов’язковий механізм оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування "peer review". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вона зазначила, що Міністерству юстиції вдалося вдосконалити роботу адвокатів системи БПД, для яких розширено перелік підстав відшкодування витрат на надання безоплатної правової допомоги.

"Розроблено відповідний проект закону, яким буде запроваджено обов’язковий механізм оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування - "peer review". На даний момент цей інструмент успішно пілотується системою безоплатної правової допомоги. Так, вже проведено 12 таких рецензувань "peer review", - сказано у повідомленні.

Замміністра підкреслила, що впровадження такого оцінювання сприятиме підвищенню якості безплатної правової допомоги.

"Початковий етап оцінювання, який впроваджено на сьогодні, охоплює перевірку якості надання безоплатної первинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. Результати оцінювання, а також вже напрацьовані рекомендації для підвищення якості правової допомоги доводяться до працівників системи та використовуються для підвищення кваліфікації. Другий етап, який нещодавно впроваджено, стосується перевірки якості надання вторинної правової допомоги юристами системи з надання БПД. Третій етап, який незабаром буде впроваджено, - це механізм "peer review" для адвокатів. Впевнена, завдяки такому оцінюванню якість БПД буде підвищена в рази", - зазначила Коломієць.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Раді спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня правовий комітет рекомендував парламенту поліпшити доступ засуджених до правової допомоги.

Мін'юст анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення Мін'юст планує запровадити електронний облік ув'язнених
Новини України правовая помощьМіністерство юстиції Українибесплатная помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся