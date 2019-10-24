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ВР рекомендують покращити доступ засуджених до правової допомоги

Новини » Політика    24.10.2019 - 13:09
ВР рекомендують покращити доступ засуджених до правової допомоги
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект Раді рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, метою законопроекту є вдосконалення механізму реалізації права на захист у кримінальному провадженні, на стадії відбування покарання. Пропонується надати захиснику право без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні.

"Дія пропонованого проекту закону розповсюджується на чотири категорії юристів: захисники в кримінальному провадженні; адвокати, які представляють ув’язнену особу, наприклад, у цивільних справах; законні представники, які є учасниками кримінального провадження по відношенню до неповнолітніх; юристи, фахівці в галузі права, які представляють засуджену особу в Європейському суді з прав людини", - сказано у повідомленні.

Члени комітету підтримали законопроект, зазначивши, що він дозволить покращити доступ засуджених осіб до правової допомоги. При цьому нардепи висловилися за доопрацювання його під час підготовки до другого читання.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді ухвалити даний законопроект у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР схвалити за основу законопроект №2165 щодо вдосконалення порядку зміни обвинувачення в суді.

Як писало РБК-Україна раніше, в парламент буде внесений окремий законопроект змін до Кримінально-процесуального кодексу (КПК) про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації викривачами корупції.

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