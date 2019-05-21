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Вакарчук розповів, хто фінансує його партію

Новини » Політика    21.05.2019 - 04:22
Вакарчук розповів, хто фінансує його партію
Фото: Святослав Вакарчук

Лідер партії "Голос" стверджує, що олігархів серед її спонсорів немає

Український співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук стверджує, що його партію фінансують бізнесмени, яким далеко до олігархів, і він сам. Про це Вакарчук заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Співак наголосив, що його партія не збирається брати ані копійки в олігархів.

"У нас є десятки досить заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують в даний момент", - заявив Вакарчук.

Він додав, що виборча кампанія не обов'язково повинна коштувати занадто багато, та зазначив, що вкладає в партію і свої гроші.

"Якщо робити по-чесному і ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона буде коштувати в рази менше, ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - заявив Вакарчук.

Нагадаємо, 16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори в жовтні 2019 року.

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Новини України Святослав Вакарчукпартия
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