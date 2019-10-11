Мін’юст планує закрити до третини тюрем

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Наразі в Україні понад сто тюрем

Міністерство юстиції України планує скоротити до третини українських тюрем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра Дениса Малюська на "Радіо Свобода".

За його словами, відомство планує відійти від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.

"Позбавляти волі мають лише невелику кількість осіб, дуже обмежено. Тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, дуже дорого. Людина, яка виходить з місць позбавлення волі, а вона не пристосована до життя, і вчиняє злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію", - заявив він.

Крім того, міністр навів приклад досвіду країн Європи, де до правопорушників застосовують покарання у вигляді програми корекції, часткову ізоляцію чи обмеження пересування за допомогою електронного браслета.

"Ключова реформа, яку ми задумали - ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того щоб побудувати кілька тюрем за зразком тієї ж Норвегії, сучасні, зручні, ефективні тюрми, які використовують небагато енергії, енергоефективні, де дійсно можна було би реально працювати з ув’язненими, які потребують ізоляції", - зазначив він.

За його даними, наразі в Україні понад сто тюрем. Третину з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів. Точних прогнозів Малюська не дає, проте припускає, що, якщо починати роботу над втіленням проєкту в 2020 році, Україні знадобиться іноземне фінансування, щоб побудувати нові місця утримання в'язнів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 жовтня міністр юстиції України Денис Малюська анонсував скорочення повноважень Міністерства. Він зазначив, що відомство разом з Кабінетом міністрів планує переробити нормотворчу функцію органів влади.

Раніше голова уряду Олексій Гончарук анонсував, що Кабмін має намір уніфікувати вимоги до оформлення юридичних документів і скасувати застарілі функції Міністерства юстиції.