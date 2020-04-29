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Разумков про люстрацію: "я її не підтримую"

Новини » Політика     29.04.2020 - 06:20
Разумков про люстрацію: "я її не підтримую"
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков вважає, що людей, які були замішані в корупції потрібно садити, а не звільняти

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію, оскільки під неї потрапила велика кількість людей, які були ефективні і "не були замазані в гучних скандалах". Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами голови ВРУ, відповідальність має бути персональною і людей, які замішані в корупції потрібно садити, а не звільняти.

"Моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замазані в гучних скандалах", - заявив він.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, "щоб це не було "холостим пострілом".

Нагадаємо, минулого року ЄСПЛ виніс рішення про те, що Україна законом про люстрацію порушила права українських чиновників.

Як відомом, українська країна оскаржила дане рішення у січні 2020 року. У Кабінеті міністрів стверджували, що в рішенні суду до кінця не ясно, яким чином треба змінити закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.

Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін Рада наприкінці наступного тижня може розглянути кадрові призначення, - Разумков
Новини України люстрацияДмитро Разумков
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