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Мін'юст пропонує створити комісію для перевірки законності люстрації

Новини » Політика     21.05.2020 - 15:39
Мін'юст пропонує створити комісію для перевірки законності люстрації
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Комісія буде вирішувати, чи законно чиновники потрапили під масштабне очищення влади

Міністерство юстиції пропонує створити комісію для перевірки законності люстрації. Комісія буде вирішувати, чи законно чиновники потрапили під масштабне очищення влади.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

В коментарі РБК-Україна міністр юстиції Денис Малюська розповів, що в Україні планують створити спеціальний орган - комісію, яка розглядатиме заяви люстрованих і вирішувати, чи законно вони потрапили під масштабне очищення влади.

"Комісія буде розглядати, що входило в функціонал того чи іншого екс-чиновника, а також, які конкретні дії він вчиняв", - пояснив міністр.

Він також навів приклад екс-прокурора В'ячеслава Поляха, який виграв справу проти України в ЄСПЛ. Малюська розповів, він як співробітник кадрового управління Генпрокуратури навряд чи своїми діями прямо або опосередковано сприяв "репресивним діям режиму Януковича".

Нагадаємо, вчора на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що в Україні є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. При цьому остаточне рішення з приводу закону про люстрацію - за українським судом.

Відзначимо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не підтримує люстрацію

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України Міністерство юстиції Українилюстрация
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