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Мін'юст має намір підпорядкувати собі СЕТАМ і змінити його керівництво

Новини » Політика     30.12.2019 - 13:50
Мін'юст має намір підпорядкувати собі СЕТАМ і змінити його керівництво
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Поки що держпідприємство знаходиться під управлінням АРМА

Міністерство юстиції має намір підпорядкувати собі систему електронних торгів СЕТАМ і змінити керівництво відомства. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи планує Мін'юст реалізовувати якісь зміни в СЕТАМ, Малюська відповів:

"Найближчим часом СЕТАМ буде працювати через систему "Прозорро", адже стане однією з його майданчиків. Поки що держпідприємство знаходиться під управлінням АРМА, але скоро знову перейде до Мін'юсту", - сказав він.

Водночас Малюська зазначив, що "Прозорро" не зможе повністю замінити СЕТАМ.

"Знову ж таки, коли СЕТАМ вийде на "Прозорро", з'явиться можливість додаткового контролю з боку перевіреного репутаційного механізму. Повністю "Прозорро" не зможе замінити СЕТАМ. Тому що "Прозорро" - це майданчик для продажу, а СЕТАМ виконує істотно більший функціонал завдань. Наприклад, йому немає аналогів з функції зберігання майна, яке буде виставлятися на продаж", - повідомив міністр юстиції.

Нагадаємо, раніше Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів. Україну представлятимуть силами внутрішніх юристів Мін'юсту.

Також Малюська заявив, що Україна має намір оскаржити рішення Європейського суду з прав людини щодо люстрації. Скаргу можна подати до 17 січня.

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Новини України Міністерство юстиції УкраїниСЕТАМ
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