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У Мінюсті назвали кількість оштрафованих неплатників аліментів

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 11:09
У Мінюсті назвали кількість оштрафованих неплатників аліментів
Фото: Олена Сукманова (minjust.gov.ua)

У міністерстві заявили, що згідно прийнятих законів для неплатників аліментів була введена низка обмежень

У результаті прийняття законопроектів "Чужих дітей не буває" до понад 130 тисяч неплатників аліментів застосовані обмеження. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, згідно прийнятих законів для неплатників аліментів була введена низка обмежень.

"Завдяки цим законам, яким були введені наступні обмеження: заборона керування транспортним засобом і заборона перетину кордону неплатникам аліментів. На сьогодні ми маємо більш ніж 130 тисяч неплатників аліментів, до яких застосовані дані заборони.  Економічні штрафні санкції від 20 до 50 % суму боргу. І 62 тисячі постанови про накладення економічних санкцій. Це тільки штрафи, я не кажу про аліменти. 124 неплатника аліментів були направлені на суспільно-корисні роботи. Ще конфіскація і реалізація активів - обмеження волі строком до 2 років", - розповіла Сукманова.

Нагадаємо, Сукманова заявила, що у результаті прийняття законів з пакету "Чужих дітей не буває" неплатники аліментів виплатили 4,6 млрд гривень українським дітям.

Як писало РБК-Україна раніше, у Мін'юсті повідомляли, що близько 108 тис. неплатників аліментів не мають офіційної роботи або житла. Так, в 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тисяч скарг на боржників.

Додамо, за даними на листопад 2018 року, в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тисяч чоловік.

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Теми: Засідання Ради
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