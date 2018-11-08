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В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників по аліментах

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 12:40
Фото: Світлана Глущенко (minjust.gov.ua)
Фото: Світлана Глущенко (minjust.gov.ua)

На боржників з початку року склали понад 26,7 тис. протоколів

В Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб. Про це на прес-конференції повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, з початку року склали понад 26,7 тис. протоколів відносно боржників по аліментах. За цей час суди більше 2 тис. раз залучили боржників до суспільно корисних робіт.

"1,3 млн гривень стягнули завдяки застосуванню санкцій у вигляді суспільно корисних робіт. 55 тисяч постанов винесено державними виконавцями про накладення на боржника штрафу в розмірі 20%, 30% і 50% від суми боргу", - зазначила Глущенко.

Вона також додала, що в розшук оголосили 12 тисяч боржників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з неплатників аліментів з початку року стягнуто 3,6 млрд гривень. З цієї суми 1,5 млрд гривень стягнули за новим законодавством про посилення покарання неплатників.

Зазначимо, виконавча служба з початку року стягнула 388 млн гривень заборгованості по зарплаті.

 

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