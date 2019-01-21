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У 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тис. скарг на боржників

В Україні у 2018 році майже 4 млрд гривень стягнули на користь 550 тис. українських дітей. Про це на прес-конференції заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає РБК-Україна.

"В минулому році Мін'юст почав повернення заборгованості по сплаті аліментів. Було прийнято два пакети законів. Для боржників ввели ряд санкцій. Потім ми ввели штрафи. Також були введені штрафи. Ми отримали у минулому році - майже 4 млрд гривень було стягнуто на користь 550 тис. українських дітей", - сказав він, додавши, що в 2019 році робота продовжиться в тому ж напрямку.

Крім того, близько 108 тис. неплатників аліментів не мають офіційної роботи або житла.

"Близько 108 тис. боржників аліментів не мають офіційної роботи або житла. Ми ввели інструмент суспільно корисних робіт. Після підписання меморандуму ми будемо обмінюватися інформацією спільно з державною службою зайнятості", - розповів Петренко.

За його словами, в 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тис. скарг на боржників.

Нагадаємо, за даними на листопад 2018 року, в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. чоловік.