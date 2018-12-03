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З неплатників аліментів з початку року стягнуто 4,1 млрд гривень, - Мін'юст

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 15:59
З неплатників аліментів з початку року стягнуто 4,1 млрд гривень, - Мін'юст
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Судами винесено понад 2,5 тис. постанов про накладення на боржників стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з неплатників аліментів з початку року стягнуто 4,1 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Мін'юсту.

"За 11 місяців цього року державними виконавцями Мін'юсту стягнуто 4,1 млрд грн аліментів на користь дітей. Для порівняння: за аналогічний період минулого року було стягнуто 2,1 млрд грн", - повідомив Петренко.

Крім того, Петренко додав, що наразі виконавцями винесено понад 16 тис. постанов про накладення на боржника штрафу у розмірі 20% на заборгованість по аліментах від 1 до 2 років, майже 11,5 тис. постанов про накладення штрафу у розмірі 30% по тих провадженнях, де заборгованість складає від 2 до 3 років, та понад 34 тис. постанов про накладення штрафу у розмірі 50% за заборгованість понад 3 роки.

Також, за словами Петренка, виконавцями Мін’юсту складено майже 29,4 тис. протоколів про вчинення боржником адмправопорушення, судами винесено понад 2,5 тис. постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб.

Крім того, повідомлялося, що в Україні з початку року стягнуто 388 млн грн заборгованості по зарплаті.

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