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Верховний суд оголосив перерву в розгляді справи про люстрацію одного з екс-чиновників

Новини » Політика     28.01.2020 - 14:46
Верховний суд оголосив перерву в розгляді справи про люстрацію одного з екс-чиновників
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи для звернення до науково-консультативної ради при Верховному Суді

Колегія суддів Верховного суду призупинила розгляд справи про люстрацію одного з екс-чиновників ліквідованого Міністерства доходів і зборів для звернення до науково-консультативної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду.

Як зазначається, 27 січня суд розглядав справу за позовом екс-чиновника до Міністерства доходів і зборів України про поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

"Під час судового засідання позивач в обґрунтування касаційної скарги зазначив, що підрозділи податкової міліції України не відносяться до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, у зв'язку з чим не підпадають під визначення поняття "очищення влади (люстрації)". Крім цього, позивач зазначив, що був звільнений з посади не за виявлення порушення закону, а лише за сам факт перебування на посаді", - йдеться в повідомленні.

На думку позивача, це порушує конституційні принципи та гарантії залучення до індивідуальної відповідальності, а також принципи проведення люстрації.

"Колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи для звернення до науково-консультативної ради при Верховному Суді. Наступне судове засідання відбудеться 2 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення за законом про люстрацію. У рішенні говорилося, що закон про люстрацію чиновників не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права держслужбовців.

Крім того, перед виборами до парламенту глава держави Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію і подав до парламенту відповідний законопроект. Документом пропонувалося люструвати п'ятого президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.

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