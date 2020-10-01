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Мін'юст формує робочу групу щодо інвестспору з китайськими інвесторами "Мотор Січі"

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 17:41
Мін'юст формує робочу групу щодо інвестспору з китайськими інвесторами "Мотор Січі"
Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)
Автор: РБК-Україна

Міністерство юстиції України направило представникам китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" лист з підтвердженням про отримання повідомлення про початок ними інвестиційного спору з державою Україна на суму $ 3,5 млрд.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію в Мін'юсті.

Повідомляється, що зараз розпочата підготовча робота для проведення засідання міжвідомчої робочої групи для переговорного врегулювання претензій китайських інвесторів щодо незаконної експропріації Україною їх інвестицій, яка має судову перспективу в міжнародному арбітражі.

"Мін'юст 07.09.2020 отримав повідомлення від громадян Китаю - власників акцій ПАТ "Мотор Січ" про заявлене порушення Україною Угоди між урядом України та урядом Китайської народної республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій від 30.05.1993", - сказано в листі Міністерства юстиції України від 29 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 14 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів, своїми рішеннями українські суди сприяють блокуванню роботи підприємства, а також намагається "заморозити" нинішню патову ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів.

Крім цього, адвокати відзначають, що надумані кримінальні справи і пішли за ними арешти акцій мають політичну і корупційне підґрунтя

4 вересня китайські інвестори направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Раніше експерти висловили впевненість, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" мають дуже сильну позицію для перемоги в міжнародному арбітражі і наступного стягнення на цій підставі з України збитків у розмірі 3,5 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський інтерв'ю китайське інформагентство "Сіньхуа" висловився за поглиблення політичного, культурного та економічного українсько-китайського співробітництва. З цією метою зараз готується засідання двосторонньої міжурядової комісії. Крім того, він висловив надію на зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном в рамках зустрічі на вищому рівні.

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