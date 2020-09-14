Богуслаєв не прийшов на суд по "Мотор Січі", арешт має бути знято, - адвокат компанії-акціонера

Фото: адвокат Олександр Максименко після засідання в Шевченківському райсуді (РБК-Україна)

Районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції підприємства

Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів компанії-акціонера, цим рішенням суд намагається залишити ситуацію на підприємстві замороженою, а права акціонерів продовжують системно порушуватися.

Про це заявив адвокат Олександр Максименко, коментуючи результати засідання суду в понеділок, 14 вересня.

"У зв'язку з відмовою суду, сьогодні продовжує існувати фактично чотири однакові арешти на одне і те ж майно. Відповідно, триває кримінальне провадження, в рамках якого немає жодного підозрюваного. Справа абсолютно безперспективна, і не припускає, щоб хтось надалі міг бути притягнутий до кримінальної відповідальності", - підкреслив адвокат Максименко.

На думку адвокатів, акції були накладені з однією єдиною метою - заморозити діяльність компанії й не дати новим акціонерам компанії скористатися своїми корпоративними правами.

Крім цього, сьогодні в суд в якості свідка не з'явився почесний президент АТ "Мотор Січ", який де-факто керує підприємством протягом 30 років, В'ячеслав Богуслаєв.

У зв'язку з чим, захист попросив повторно викликати Богуслаєва в суд, оскільки через стислі строки могли бути не забезпечені всі необхідні процедури для його інформування.

На думку адвокатів, Богуслаєв міг допомогти суду встановити справжній вплив кримінальної справи СБУ на поточний фінансовий стан підприємства. Однак, суд відмовився переносити судове засідання через відсутність Богуслаєва.

Водночас адвокати в черговий раз звернули увагу суду, що через тривалу дію арешту на акції компанії, чистий фінансовий результат з близько 2,8 млрд грн у 2017 році зменшився до приблизно 0,6 млрд грн у 2020 році, також сьогодні показник реалізованої продукції знизився приблизно до 40% від значень 2017 року.

"Це не лише наша думка, це висновок фахівців, зокрема, доктора економічних наук, академіка Національної академії аграрних наук України Валерія Жука, кандидата економічних наук, завідувача відділу обліку та оподаткування, старшого наукового співробітника ННЦ "ІАЕ" НААН України Юлії Бездушної, кандидата економічних наук В'ячеслава Неберухіна, які провели відповідне дослідження фінансової звітності компанії. Фахівці переконані, що до таких невтішних фінансових показників компанії не могла привести економічна ситуація в країні, це однозначно результат дії арешту на акції", - додала адвокат Катерина Шапран.

Варто відзначити, що дане рішення суду не передбачає подачу апеляції. Однак, адвокати заявили, що боротьба за скасування арешту на акції підприємства не зупиняється. Вони відзначають, що є й інші правові методи, з допомогою яких сторона захисту буде продовжувати домагатися відновлення справедливості.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна китайський бізнесмен Ван Цзін, який є ключовим акціонером Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon (компаній-інвесторів ПАТ "Мотор Січ") пояснив, чим зумовлений його інтерес компаній до "Мотор Січі".

Як відомо, 27 серпня Київський апеляційний суд відмовився знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ" і викликати на засідання представників органів влади.

За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Як раніше заявляв бізнесмен і власник групи компаній DCH Олександр Ярославський, влада має припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю.