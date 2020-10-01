Минюст формирует рабочую группу по инвестспору с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

Министерство юстиции Украины направило представителям китайских акционеров ПАО "Мотор Сич" письмо с подтверждением о получении уведомления о начале ими инвестиционного спора с государством Украина на сумму $ 3,5 млрд.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию в Минюсте.

Сообщается, что в настоящее время начата подготовительная работа для проведения заседания межведомственной рабочей группы для переговорного урегулирования претензий китайских инвесторов о незаконной экспроприации Украиной их инвестиций, которая имеет судебную перспективу в международном арбитраже.

"Минюст 07.09.2020 получил сообщение от граждан Китая - собственников акций ПАО "Мотор Сич" о заявленном нарушении Украиной Соглашения между правительством Украины и правительством Китайской народной республики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 30.05.1993", - сказано в письме Министерства юстиции Украины от 29 сентября 2020 года.

Напомним, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются "заморозить" нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров.

Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку

4 сентября китайские инвесторы направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.

Ранее эксперты выразили уверенность, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" имеют очень сильную позицию для победы в международном арбитраже и последующего взыскания на этом основании с Украины ущерба в размере 3,5 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский в интервью китайскому информагентству "Синьхуа" высказался за углубление политического, культурного и экономического украино-китайского сотрудничества. С этой целью сейчас готовится заседание двусторонней межправительственной комиссии. Кроме того, он выразил надежду на встречу с главой КНР Си Цзиньпином в рамках встречи на высшем уровне.